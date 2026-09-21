Макрон попросил главу ЕК временно смягчить европейские правила по топливу

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Еврокомиссию смягчить правила для топливного рынка, чтобы снизить цены. Свои предложения он направил в письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, сообщает телеканал BFMTV.

Одна из просьб касается требований к качеству топлива. Макрон предлагает временно смягчить их в порядке исключения. По его расчётам, это позволит нефтеперерабатывающим заводам увеличить выпуск продукции.

Также французский лидер просит пересмотреть нормы содержания биотоплива в дизеле. Эта мера должна увеличить предложение дизельного топлива на рынке. С помощью послаблений Париж рассчитывает добиться снижения цен уже в ближайшее время.

Ранее Макрон назвал цены на топливо во Франции невыносимыми. К 18 сентября стоимость дизеля в стране превысила 2,3 евро за литр, а бензина — 2,2 евро. На отдельных заправках ценники приближались к трём евро, при этом французский Минфин предупреждал, что дороговизна нефтепродуктов может сохраниться надолго.