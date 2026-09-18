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Опубликовано 18 сентября, 05:29

«Цены стали невыносимыми»: Макрон пожаловался на топливный кризис во Франции

Макрон назвал цены на топливо во Франции невыносимыми

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо, которые резко выросли после начала конфликта вокруг Ирана. Стоимость дизеля в стране превысила €2,3 за литр, а бензина — €2,2.

«Французы испытывают их на себе на заправках, где цены стали невыносимыми», — написал Макрон по итогам встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном и королём Иордании Абдаллой II.

По имеющимся данным, топливо во Франции сейчас в среднем примерно на 30% дороже, чем до обострения на Ближнем Востоке. На отдельных АЗС цены приближаются к €3 за литр. Глава французского Минфина Ролан Лескюр ранее предупреждал, что высокая стоимость нефтепродуктов может сохраняться ещё продолжительное время.

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Ранее Life.ru сообщал, что бензин во Франции подорожал до исторического максимума. За несколько месяцев литр SP95-E10 прибавил около 40 евроцентов, а дизель — более 50 евроцентов. Одной из главных причин роста называлось подорожание нефти на фоне конфликта вокруг Ирана и ситуации в Ормузском проливе.

Больше новостей о ценах на энергоносители и глобальных рынках — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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