«Цены стали невыносимыми»: Макрон пожаловался на топливный кризис во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо, которые резко выросли после начала конфликта вокруг Ирана. Стоимость дизеля в стране превысила €2,3 за литр, а бензина — €2,2.

«Французы испытывают их на себе на заправках, где цены стали невыносимыми», — написал Макрон по итогам встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном и королём Иордании Абдаллой II.

По имеющимся данным, топливо во Франции сейчас в среднем примерно на 30% дороже, чем до обострения на Ближнем Востоке. На отдельных АЗС цены приближаются к €3 за литр. Глава французского Минфина Ролан Лескюр ранее предупреждал, что высокая стоимость нефтепродуктов может сохраняться ещё продолжительное время.

Ранее Life.ru сообщал, что бензин во Франции подорожал до исторического максимума. За несколько месяцев литр SP95-E10 прибавил около 40 евроцентов, а дизель — более 50 евроцентов. Одной из главных причин роста называлось подорожание нефти на фоне конфликта вокруг Ирана и ситуации в Ормузском проливе.