Бёрнем намерен призвать Трампа к деэскалации в Иране на ГА ООН

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем планирует обратиться к президенту США Дональду Трампу с призывом завершить конфликт с Ираном. Встреча состоится во вторник в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. О намерениях британского лидера сообщила газета The Guardian.

Издание ссылается на источники в правительстве Великобритании. По их данным, Бёрнем намерен придерживаться «третьего пути» в отношениях с американским коллегой. Эта стратегия подразумевает отказ от открытой конфронтации, которую демонстрирует премьер-министр Канады Марк Карни. Также она исключает «открытую лесть», характерную для бывшего британского премьера Стармера в начале его полномочий. Вместо этого Бёрнем хочет полагаться на «силу своей личности».

Британский премьер уже обозначил свою позицию по иранскому урегулированию. Он подчеркнул, что Лондон заинтересован в скорейшем прекращении боевых действий в регионе. Великобритания выражает готовность внести вклад в этот процесс.

«Посыл заключается в том, что мы хотим увидеть окончание конфликта как можно скорее, и мы готовы сыграть свою роль», — приводит газета слова Бёрнема.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп находится на стадии принятия решения о дальнейших действиях в отношении Ирана. Он ожидает крупных событий в не самом отдалённом будущем. Республиканец перечислил три возможных варианта развития конфликта. Среди них он назвал уничтожение Исламской Республики, нанесение тяжёлого ущерба её экономике либо заключение сделки. Какой из этих путей выберут Соединённые Штаты, президент не уточнил.