Трамп заявил, что находится на стадии принятия решения по Ирану

Президент США Дональд Трамп находится на стадии принятия решения о дальнейших действиях в отношении Ирана и ожидает крупных событий в ближайшее время. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Йингст после разговора с главой Белого дома.

«Я только что говорил с президентом Трампом о ситуации с Ираном. Он заявил, <...> что находится на стадии принятия решения и что в не самом отдалённом будущем будут происходить очень крупные события», — сказал он.

Трамп также перечислил три варианта развития конфликта. Среди них он обозначил уничтожение Исламской Республики, нанесение тяжёлого ущерба её экономике либо заключение сделки. Какой из этих путей выберут Соединённые Штаты, политик не уточнил.

Ранее Дональд Трамп не исключил встречи с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Журналист Трей Йингст спросил главу Белого дома, готов ли тот провести переговоры с Пезешкианом в рамках недели высокого уровня Генассамблеи. Трамп ответил, что, вероятно, был бы открыт к такой встрече.