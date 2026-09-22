Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября

Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 22 сентября в Нью-Йорке. Переговоры запланированы на 13:15 по местному времени — 20:15 мск, следует из рабочего графика американского лидера. Ранее проведение встречи в этот день подтвердили источники нескольких СМИ.

Встреча пройдёт на полях мероприятий 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Общеполитическая дискуссия стартует 22 сентября и продлится до 28 сентября.

До переговоров с Зеленским Трамп выступит с трибуны Генассамблеи. Кроме того, в его графике значатся двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом и главой правительства Японии Санаэ Такаити. Американский лидер также планирует переговоры с представителями стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Отдельные мероприятия в Нью-Йорке будут посвящены отношениям США с Данией и Гренландией, а также региональному альянсу «Щит Америк».

Сама встреча Трампа и Зеленского была окончательно согласована лишь в последние дни. Ещё 19 сентября в опубликованном перечне двусторонних контактов американского президента Зеленский не значился.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский заявил о договорённости встретиться с Трампом в Нью-Йорке. По его словам, стороны согласовали личный контакт после телефонного разговора.