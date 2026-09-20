Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 18:36

Зеленский заявил, что договорился о встрече с Трампом в Нью-Йорке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Владимир Зеленский заявил, что провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и договорился с ним о встрече в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, предстоящие переговоры могут многое изменить.

«Важный разговор, и мы успели обсудить много вопросов. Мы договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика», — отметил он.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев. По его ловам, стороны подробно обсудили ключевые вопросы. Отдельно он упомянул подписание закона Линдси Грэма* о санкциях против России.

Носки важнее саммита: Дан отвлёк Зеленского на «Карпатской восьмёрке»
Носки важнее саммита: Дан отвлёк Зеленского на «Карпатской восьмёрке»

При этом ранее сообщалось, что Дональд Трамп сформировал график встреч на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, однако Владимир Зеленский в этом списке не указан. Постоянный представитель США Майк Уолтц раскрыл, с кем именно хозяин Белого дома проведёт переговоры. В перечень вошли премьер-министры Великобритании и Японии, а также исполняющая обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес. Отдельный блок в расписании Трампа посвящён Ближнему Востоку: запланированы консультации с руководством государств Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Оман и Кувейт.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar