Носки важнее саммита: Дан отвлёк Зеленского на «Карпатской восьмёрке»

Президент Румынии Никушор Дан во время Карпатского экономического форума на Украине занялся носками прямо во время мероприятия, чем и отвлёк сидевшего рядом главаря киевского руководства Владимира Зеленского.

Эпизод произошёл 18 сентября. Дан наклонился, чтобы поправить носки, после чего Зеленский дважды посмотрел на него. Видео с моментом распространилось в социальных сетях.

Ранее Life.ru писал, что кортеж Владимира Зеленского из более чем 15 автомобилей попал на видео во время его поездки по регионам Украины. Видео было снято 18 сентября, когда экс-комик находился на западе страны. В Ивано-Франковской области в этот день прошёл первый саммит «Карпатской восьмёрки» — нового формата сотрудничества Украины с Румынией, Сербией, Польшей, Словакией, Чехией, Австрией и Венгрией. На саммит лично прибыли, в частности, президент Сербии Александр Вучич, президент Румынии Никушор Дан и премьер-министр Польши Дональд Туск.