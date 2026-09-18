Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 10:30

Фицо из-за болезни отменил визит на Украину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо из-за болезни отменил запланированный на 18 сентября визит на Украину. Об этом сообщило агентство TASR. Аппарат словацкого правительства подтвердил, что премьер в страну не выезжал.

Ранее украинские СМИ успели сообщить, что Фицо якобы уже прибыл на Украину. Однако в правительстве Словакии эту информацию опровергли.

Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмёрки»
Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмёрки»

Ещё накануне Фицо лично анонсировал поездку на Украину. Он говорил, что рассчитывает вернуться домой с менее пессимистичным взглядом на ситуацию в Европе. Премьер собирался принять участие в Карпатском саммите, а также встретиться с Владимиром Зеленским и новым главой украинского правительства Сергеем Корецким. Словакию на мероприятии вместо него представляет госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел Марек Эшток.

Главные заявления зарубежных лидеров и международные события — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Украина
  • Словакия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar