Фицо из-за болезни отменил визит на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо из-за болезни отменил запланированный на 18 сентября визит на Украину. Об этом сообщило агентство TASR. Аппарат словацкого правительства подтвердил, что премьер в страну не выезжал.

Ранее украинские СМИ успели сообщить, что Фицо якобы уже прибыл на Украину. Однако в правительстве Словакии эту информацию опровергли.

Ещё накануне Фицо лично анонсировал поездку на Украину. Он говорил, что рассчитывает вернуться домой с менее пессимистичным взглядом на ситуацию в Европе. Премьер собирался принять участие в Карпатском саммите, а также встретиться с Владимиром Зеленским и новым главой украинского правительства Сергеем Корецким. Словакию на мероприятии вместо него представляет госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел Марек Эшток.