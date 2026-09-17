«Надеюсь, вернусь менее скептичным»: Фицо анонсировал новый визит на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен в пятницу, 18 сентября, посетить Украину. О предстоящей поездке он сообщил во время выступления в Прешове, недалеко от украинской границы.

«Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться с Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас», — заявил Фицо.

Подробности программы поездки и место проведения переговоров словацкий премьер пока не раскрыл. По данным словацких СМИ, о визите он объявил в конце выступления перед студентами-медиками в Прешове.

Предыдущая встреча Фицо с Владимиром Зеленским состоялась 5 сентября 2025 года в Ужгороде. Тогда стороны обсуждали двусторонние отношения и энергетику, в том числе ситуацию вокруг поставок российских энергоресурсов в Словакию.

Фицо последовательно выступает против военной поддержки Киева за счёт словацкого государства и критикует курс ЕС на наращивание вооружений. В августе он призывал Евросоюз сделать ставку на дипломатию вместо милитаризации и русофобии.