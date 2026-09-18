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Регион
Опубликовано 18 сентября, 09:23

Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмёрки»

Обложка © Telegram/Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram/Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмёрка». В него вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия.

Учредительный саммит новой региональной инициативы проходит 18–20 сентября в Буковеле. Согласно официальному сайту C8, формат должен объединить восемь государств Карпатского региона, структуры Евросоюза, местные власти, бизнес и инвесторов.

«Это серьёзное начало движения, которое должно ещё больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС ещё один сильный элемент взаимодействия — безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества и существенная поддержка наших общин», — написал Зеленский.

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Среди основных задач «Карпатской восьмёрки» организаторы называют совместные проекты в области безопасности, энергетики, транспорта и логистики, развитие приграничных территорий и привлечение инвестиций. В рамках саммита также запланированы экономический форум и встречи представителей регионов и бизнеса.

На Украину для участия в мероприятиях уже прибыл президент Сербии Александар Вучич. В пятницу страну также планировал посетить премьер Словакии Роберт Фицо, который накануне говорил, что надеется вернуться из поездки «менее скептически настроенным».

Ранее Life.ru писал об участии Зеленского в саммите «Бухарестской девятки» — другого регионального формата, объединяющего страны восточного фланга НАТО. В B9 входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

Главные решения зарубежных лидеров и международные инициативы — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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