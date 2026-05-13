Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 10:40

Зеленский с женой прибыл в Румынию на саммит «Бухарестской девятки»

Обложка © пресс-служба Владимира Зеленского

Обложка © пресс-служба Владимира Зеленского

Киевский главарь Владимир Зеленский вместе с женой прибыл в Румынию для участия в саммите «Бухарестской девятки» (B9).

«Всем нам в мире нужны совместные решения, совместная работа, чтобы для всех стало больше безопасности», — заявил экс-комик в аэропорту.

Причины визита Зеленского на саммит не являются секретом. Он намерен в очередной раз просить о помощи киевскому режиму, в частности речь идёт о формате Drone Deals.

Бухарестская девятка (B9) — это формат сотрудничества девяти стран восточного фланга НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), созданный в 2015 году для координации действий и усиления военного присутствия альянса в регионе с целью обеспечения коллективной безопасности. Основан по инициативе Анджея Дуды (президент Польши в 2015-2025 годах) и Клауса Йоханниса (президент Румынии в 2014-2025 годах).

В Госдуме призвали украинцев «вышвырнуть шайку Зеленского» и принять условия России
В Госдуме призвали украинцев «вышвырнуть шайку Зеленского» и принять условия России

Drone Deals — представленная Киевом инициатива двусторонних соглашений о совместном производстве дронов и обмене технологиями, декларирующая целью привлечение западных инвестиций. Заявляется об интересе со стороны порядка 20 стран, однако число обязывающих документов ограничено, а реальные результаты скромны. Схема несёт для партнёров риски втягивания в конфликт на стороне киевского режима и ставит вопросы о прозрачности расходования ресурсов.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • румыния
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar