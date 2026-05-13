Киевский главарь Владимир Зеленский вместе с женой прибыл в Румынию для участия в саммите «Бухарестской девятки» (B9).

«Всем нам в мире нужны совместные решения, совместная работа, чтобы для всех стало больше безопасности», — заявил экс-комик в аэропорту.

Причины визита Зеленского на саммит не являются секретом. Он намерен в очередной раз просить о помощи киевскому режиму, в частности речь идёт о формате Drone Deals.

Бухарестская девятка (B9) — это формат сотрудничества девяти стран восточного фланга НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), созданный в 2015 году для координации действий и усиления военного присутствия альянса в регионе с целью обеспечения коллективной безопасности. Основан по инициативе Анджея Дуды (президент Польши в 2015-2025 годах) и Клауса Йоханниса (президент Румынии в 2014-2025 годах).

Drone Deals — представленная Киевом инициатива двусторонних соглашений о совместном производстве дронов и обмене технологиями, декларирующая целью привлечение западных инвестиций. Заявляется об интересе со стороны порядка 20 стран, однако число обязывающих документов ограничено, а реальные результаты скромны. Схема несёт для партнёров риски втягивания в конфликт на стороне киевского режима и ставит вопросы о прозрачности расходования ресурсов.