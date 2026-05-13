Депутат Госдумы Андрей Картаполов высказался о возможном скором завершении специальной военной операции. Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин ранее заявил о приближении окончания конфликта. Картаполов согласился с главой государства и назвал завершение СВО неминуемым. При этом он отметил, что россияне сами приближают победный день.

«Он действительно виден, и он неминуем — этот финиш, который закончится нашей победой. Нам всем надо эту победу приближать», — заявил Картаполов в беседе с Life.ru.

Парламентарий подчеркнул, что бойцы на передовой делают свою работу с оружием в руках, а гражданские должны трудиться и помогать на своих рабочих местах. Тогда победа придёт быстрее, чем ожидается. Относительно роли США Картаполов отметил, что американцы могут помогать в урегулировании, если они в этом заинтересованы. Однако, по его словам, никто не даст им избавления — ни Бог, ни царь, ни герой, ни американский президент.

«Мы сами должны решать свои проблемы, и наш президент всегда об этом говорит», — добавил депутат.

Картаполов также обратился к украинцам. Он заявил, что чем быстрее они вышвырнут «шайку Зеленского из Киева» и поставят вменяемых людей, которые примут условия России, тем быстрее всё закончится. После этого, по мнению депутата, можно будет восстановить нормальные отношения с украинским народом, которые были раньше.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может завершиться в любой момент. Также представитель Кремля отметил, что перемирие на День Победы закончилось и сейчас спецоперация продолжается.