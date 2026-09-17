Вучич: Сербия готова принять переговоры по Украине, но это не обсуждалось

Сербия готова предоставить площадку для переговоров по Украине, однако такой вариант пока не обсуждался. Об этом президент республики Александр Вучич заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

Сербский лидер сомневается, что встреча состоится в его стране. По его предположению, для переговоров выберут одну из арабских стран. Конкретное государство он не назвал.

«Мы не обсуждали этот вопрос, и такая идея даже не рассматривалась», — сказал Вучич.

При этом президент отметил, что Сербия обеспечивает высокий уровень организации мероприятий. О договорённостях по приёму участников переговоров он не сообщил.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил проведение переговоров в Сербии, если такой выбор устроит участников. Он также заявил о готовности Москвы к диалогу по Украине, оговорившись, что Россия «больших иллюзий не питает».

Ранее Life.ru рассказывал об оценке политологом Сергеем Станкевичем мотивов досрочных парламентских выборов в Сербии. По мнению аналитика, Вучич рассчитывает сохранить политическое влияние, перейдя на пост премьер-министра. Станкевич считает момент для голосования выгодным сербскому лидеру: внешние игроки отвлечены собственными проблемами и конфликтом на Украине, что оставляет Белграду больше свободы действий.