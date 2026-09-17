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Регион
Опубликовано 16 сентября, 21:01

Вучич: Сербия готова принять переговоры по Украине, но это не обсуждалось

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сербия готова предоставить площадку для переговоров по Украине, однако такой вариант пока не обсуждался. Об этом президент республики Александр Вучич заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

Сербский лидер сомневается, что встреча состоится в его стране. По его предположению, для переговоров выберут одну из арабских стран. Конкретное государство он не назвал.

«Мы не обсуждали этот вопрос, и такая идея даже не рассматривалась», — сказал Вучич.

При этом президент отметил, что Сербия обеспечивает высокий уровень организации мероприятий. О договорённостях по приёму участников переговоров он не сообщил.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил проведение переговоров в Сербии, если такой выбор устроит участников. Он также заявил о готовности Москвы к диалогу по Украине, оговорившись, что Россия «больших иллюзий не питает».

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Ранее Life.ru рассказывал об оценке политологом Сергеем Станкевичем мотивов досрочных парламентских выборов в Сербии. По мнению аналитика, Вучич рассчитывает сохранить политическое влияние, перейдя на пост премьер-министра. Станкевич считает момент для голосования выгодным сербскому лидеру: внешние игроки отвлечены собственными проблемами и конфликтом на Украине, что оставляет Белграду больше свободы действий.

Главные решения мировых лидеров, выборы и международная политика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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