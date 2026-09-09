Внеочередное волеизъявление граждан Сербии призвано полностью обновить властные механизмы государства. Для старта электорального процесса действующий глава республики подобрал оптимальный исторический момент, сообщил телеканалу 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Полномочия действующего лидера завершаются весной 2027 года, а законодательные нормы прямо запрещают ему выдвигаться на третий срок подряд. Занятие поста председателя правительства выступит для действующего руководителя эффективным методом удержания главных властных рычагов в государстве.

«Шансы Вучича перейти на новый уровень в его долгой политической игре не абсолютны, но очень значительны. Сейчас он сменит статус и попытается продолжить свой особый балканский путь», — пояснил аналитик.

Политолог подчеркнул, что глава государства точно рассчитал дату голосования. Иностранные акторы, способные скорректировать расклад сил внутри республики, отвлечены внутренними неурядицами и кризисом вокруг Украины. Подобная обстановка позволяет официальному Белграду следовать собственным интересам и сохранять максимально возможные контакты с Российской Федерацией.