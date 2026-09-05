СПП выдвинула Вучича кандидатом в премьеры Сербии на выборах

Правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула президента Сербии Александра Вучича кандидатом на пост главы правительства страны. Об этом стало известно после заседания главного совета СПП в городе Ниш.

Участники встречи единогласно поддержали кандидатуру Вучича на пост премьера и включили его во главе списка «Александр Вучич — Объединённая Сербия» на предстоящих парламентских выборах. После голосования сербский лидер поблагодарил однопартийцев за доверие.

«Для меня огромную честь представляет это доверие, полученное от вас сегодня. Посмотрим, что скажет народ», — сказал Вучич в трансляции, опубликованной в соцсетях партии.

Президент также заявил, что СПП, несмотря на существующие недостатки, продолжает последовательно защищать интересы государства и граждан.

Парламентские выборы в Сербии ожидаются 25 октября. В ближайшее время должен состояться роспуск парламента и официальное назначение даты голосования.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции Александра Вучича по вопросам внешней политики Сербии. Президент страны заявлял, что Белград сохраняет военный нейтралитет, не планирует вступать в НАТО и продолжает придерживаться самостоятельного курса, несмотря на сотрудничество с альянсом.