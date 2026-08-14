Президент Сербии Александар Вучич в очередной раз подтвердил неизменность внешнеполитического курса страны, подчеркнув, что Белград не намерен вступать в НАТО. В ходе осмотра площадки «Экспо-2027» глава государства провёл параллель с Черногорией, отметив, что, в отличие от соседней республики, Сербия сохраняет нейтралитет и воздерживается от введения санкций в отношении России.

«С одной стороны — Черногория, член НАТО, с другой — Сербия, которая не является и не будет членом НАТО. Черногория ввела санкции против России, а Сербия всего этого не делала», — заявил сербский лидер.

10 июня, по завершении переговоров с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем Вучич подтвердил приверженность страны курсу на военный нейтралитет. При этом сербская сторона намерена продолжать конструктивное взаимодействие с Североатлантическим альянсом.

А ранее Life.ru писал, что Зеленский на конференции с Вучичем оправдывался за провалы украинской армии. Кипрский журналист Алекс Христофору отметил, что экс-комик обвиняет всех вокруг, кроме себя, игнорируя проблему коррупции на Украине и тот факт, что Киев отвергает предложения России по прекращению конфликта.