Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 14:50

«Мы не будем в НАТО»: Вучич вновь подтвердил нейтралитет Сербии

Вучич: Сербия не собирается вступать в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Сербии Александар Вучич в очередной раз подтвердил неизменность внешнеполитического курса страны, подчеркнув, что Белград не намерен вступать в НАТО. В ходе осмотра площадки «Экспо-2027» глава государства провёл параллель с Черногорией, отметив, что, в отличие от соседней республики, Сербия сохраняет нейтралитет и воздерживается от введения санкций в отношении России.

«С одной стороны — Черногория, член НАТО, с другой — Сербия, которая не является и не будет членом НАТО. Черногория ввела санкции против России, а Сербия всего этого не делала», — заявил сербский лидер.

10 июня, по завершении переговоров с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем Вучич подтвердил приверженность страны курсу на военный нейтралитет. При этом сербская сторона намерена продолжать конструктивное взаимодействие с Североатлантическим альянсом.

Демонстрация курса или предательство? Зачем Вучич принял Зеленского в Белграде
Демонстрация курса или предательство? Зачем Вучич принял Зеленского в Белграде

А ранее Life.ru писал, что Зеленский на конференции с Вучичем оправдывался за провалы украинской армии. Кипрский журналист Алекс Христофору отметил, что экс-комик обвиняет всех вокруг, кроме себя, игнорируя проблему коррупции на Украине и тот факт, что Киев отвергает предложения России по прекращению конфликта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Александр Вучич
  • Сербия
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar