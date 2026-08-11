Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский намеренно критикует западных партнёров, чтобы отвлечь внимание от реальных неудач Украины на поле боя. Своё мнение он высказал в эфире YouTube-канала, комментируя совместную пресс-конференцию бывшего комика с президентом Сербии Александром Вучичем.

По словам Христофору, главарь киевского руководства в ходе общения с журналистами жаловался на отказ союзников предоставить лицензии на производство систем Patriot.

«Он пытается придумать оправдания, потому что все деньги, все перехватчики, сотни и сотни миллиардов, глупые рассказы о том, что ситуация переломилась, что Украина якобы побеждает, что она выигрывает воздушную войну, — всё это сейчас просто рушится и разваливается. Никто даже не знает, куда делись все деньги. Никто даже не знает, куда делось всё оружие», — сказал журналист.

Христофору также отметил, что Зеленский обвиняет всех вокруг, кроме себя, игнорируя проблему коррупции на Украине и тот факт, что Киев отвергает предложения России по прекращению конфликта.

Ранее председатель комитета Скупщины по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич заявил, что позиции президента Сербии Александра Вучича перед ожидаемыми выборами могли ослабнуть после визита Владимира Зеленского в страну. По словам депутата, приезд экс-комика негативно сказался на положении Вучича.