Визит Владимира Зеленского в Белград был нужен его сербскому коллеге Александру Вучичу, чтобы продемонстрировать проевропейский курс балканской республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил доктор политических наук, профессор Белградского университета Синиша Атлагич.

По его словам, Запад пытается показать, что Белград и Киев находятся на необратимом западном курсе, чтобы вытеснять российское влияние на Балканах.

Однако, как подчеркнул исследователь, действия Вучича противоречат национальным интересам Сербии. Он отметил, что порядка 80% сербов выступают в поддержку России и недовольны позицией властей. Атлагич также назвал визит частью более широкого геополитического контекста, в котором Запад стремится укрепить свои позиции в регионе.

А ранее Life.ru писал, что Зеленский на конференции с Вучичем оправдывался за провалы украинской армии. Кипрский журналист Алекс Христофору отметил, что экс-комик обвиняет всех вокруг, кроме себя, игнорируя проблему коррупции на Украине и тот факт, что Киев отвергает предложения России по прекращению конфликта.