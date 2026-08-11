Демонстрация курса или предательство? Зачем Вучич принял Зеленского в Белграде
Профессор Атлагич заявил, что поездка Зеленского в Сербию нужна была Вучичу
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Визит Владимира Зеленского в Белград был нужен его сербскому коллеге Александру Вучичу, чтобы продемонстрировать проевропейский курс балканской республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил доктор политических наук, профессор Белградского университета Синиша Атлагич.
По его словам, Запад пытается показать, что Белград и Киев находятся на необратимом западном курсе, чтобы вытеснять российское влияние на Балканах.
Однако, как подчеркнул исследователь, действия Вучича противоречат национальным интересам Сербии. Он отметил, что порядка 80% сербов выступают в поддержку России и недовольны позицией властей. Атлагич также назвал визит частью более широкого геополитического контекста, в котором Запад стремится укрепить свои позиции в регионе.
А ранее Life.ru писал, что Зеленский на конференции с Вучичем оправдывался за провалы украинской армии. Кипрский журналист Алекс Христофору отметил, что экс-комик обвиняет всех вокруг, кроме себя, игнорируя проблему коррупции на Украине и тот факт, что Киев отвергает предложения России по прекращению конфликта.
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