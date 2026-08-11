Возможные косвенные поставки сербских боеприпасов Вооружённым силам Украины вызывают серьёзную обеспокоенность в экспертном сообществе. Доктор политических наук Синиша Атлагич заявил «Ленте.ру», что слова экс-посла США Кристофера Хилла о таких схемах указывают на желание Запада превратить Белград в полноценного прозападного партнёра.

Профессор Белградского университета отметил, что Вашингтон стремится изменить статус Сербии из страны, спекулирующей на конфликте, в активного участника европейской политики безопасности. Подобные сигналы создают давление на официальную позицию республики.

При этом Атлагич выразил уверенность, что президент Александр Вучич будет до последнего избегать прямой поддержки Киева. По мнению эксперта, сербский лидер вряд ли согласится на введение антироссийских санкций или открытую военную помощь Украине.

А ранее председатель комитета Скупщины по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич заявил, что позиции президента Сербии Александра Вучича перед ожидаемыми выборами могли ослабнуть после визита Владимира Зеленского в страну. По словам депутата, приезд экс-комика негативно сказался на положении Вучича.