Вучич запустил собственный подкаст с разговорами о жизни и людях

Президент Сербии Александр Вучич объявил о запуске собственного подкаста podkAVst. Первый выпуск выйдет на YouTube в пятницу в 12:00.

Гостем премьерного выпуска станет известный сербский баскетбольный тренер Мирослав Мута Николич. Вучич объяснил, что новый проект будет посвящён не политике, а историям людей, их опыту, достижениям и жизненному пути.

«Есть разговоры, которые я давно хочу вести. Не о политике, а о людях, их жизнях, успехах, падениях, убеждениях и обо всём том, что их сформировало», — написал сербский лидер.

По словам Вучича, в подкасте будут обсуждаться темы спорта, культуры, искусства, веры и истории — всё то, что помогает лучше понять других людей и найти точки соприкосновения.

Президент Сербии отметил, что именно желание вести такие разговоры стало причиной запуска нового проекта.

Срок полномочий Вучича истекает весной 2027 года, однако ранее он говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочного ухода выборы должны состояться через 90 дней. Председатель правящей Сербской прогрессивной партии ожидает, что Вучич возглавит партийный список и станет кандидатом в премьеры.