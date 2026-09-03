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Регион
Опубликовано 3 сентября, 11:59

Вучич запустил собственный подкаст с разговорами о жизни и людях

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Президент Сербии Александр Вучич объявил о запуске собственного подкаста podkAVst. Первый выпуск выйдет на YouTube в пятницу в 12:00.

Гостем премьерного выпуска станет известный сербский баскетбольный тренер Мирослав Мута Николич. Вучич объяснил, что новый проект будет посвящён не политике, а историям людей, их опыту, достижениям и жизненному пути.

«Есть разговоры, которые я давно хочу вести. Не о политике, а о людях, их жизнях, успехах, падениях, убеждениях и обо всём том, что их сформировало», — написал сербский лидер.

По словам Вучича, в подкасте будут обсуждаться темы спорта, культуры, искусства, веры и истории — всё то, что помогает лучше понять других людей и найти точки соприкосновения.

Президент Сербии отметил, что именно желание вести такие разговоры стало причиной запуска нового проекта.

Вучич пообещал скоро назначить дату парламентских выборов в Сербии
Вучич пообещал скоро назначить дату парламентских выборов в Сербии

Срок полномочий Вучича истекает весной 2027 года, однако ранее он говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочного ухода выборы должны состояться через 90 дней. Председатель правящей Сербской прогрессивной партии ожидает, что Вучич возглавит партийный список и станет кандидатом в премьеры.

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Наталья Демьянова
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