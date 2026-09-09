Вучич распустил парламент Сербии и назначил досрочные выборы

Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Решение касается Народной скупщины республики.

Голосование состоится более чем за год до планового окончания полномочий нынешнего созыва. Накануне Вучич сообщил, что получил официальное предложение правительства о роспуске парламента.

Ранее председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич сообщил, что Вучич возглавит список политической силы на предстоящих выборах. Кроме того, партия выдвинула его кандидатом на пост премьер-министра.

Таким образом, действующий сербский лидер намерен участвовать в парламентской кампании во главе списка СПП. Решение о кандидатуре Вучича руководство партии приняло единогласно.