Фон дер Ляйен пригрозила Сербии проблемами на пути в ЕС после похорон Младича

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Сербию после прошедших в Белграде похорон бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Она назвала кадры с церемонии «шокирующими» и напомнила Белграду о его стремлении вступить в Евросоюз.

Фон дер Ляйен обратила особое внимание на участие в похоронах представителей сербских властей и элементы официальных почестей.

«Они демонстрируют неспособность противостоять мрачной странице новейшей европейской истории и противоречат ценностям, на которых основан путь Сербии в Европейский союз», — заявила глава Еврокомиссии.

Тело Младича ранее доставили из Гааги в Белград на самолёте правительства Сербии. На похоронах присутствовали представители сербского правительства, а церемония сопровождалась воинскими почестями. Отпевание провёл патриарх Сербской православной церкви Порфирий.

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