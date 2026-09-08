Фон дер Ляйен пригрозила Сербии проблемами на пути в ЕС после похорон Младича
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Сербию после прошедших в Белграде похорон бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Она назвала кадры с церемонии «шокирующими» и напомнила Белграду о его стремлении вступить в Евросоюз.
Фон дер Ляйен обратила особое внимание на участие в похоронах представителей сербских властей и элементы официальных почестей.
«Они демонстрируют неспособность противостоять мрачной странице новейшей европейской истории и противоречат ценностям, на которых основан путь Сербии в Европейский союз», — заявила глава Еврокомиссии.
Тело Младича ранее доставили из Гааги в Белград на самолёте правительства Сербии. На похоронах присутствовали представители сербского правительства, а церемония сопровождалась воинскими почестями. Отпевание провёл патриарх Сербской православной церкви Порфирий.
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