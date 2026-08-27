Умер Ратко Младич: кто он, за что его осудили и что известно о причине смерти

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер 27 августа 2026 года в Гааге, где отбывал пожизненное заключение. О смерти генерала сообщил Reuters со ссылкой на сербский телеканал Informer. Младичу было 84 года.

Точная причина смерти Ратко Младича на момент публикации официально не названа. Однако последние годы состояние его здоровья резко ухудшалось. Всего за неделю до смерти суд в Гааге рассматривал очередное ходатайство об освобождении генерала по гуманитарным причинам. В медицинском заключении от 13 августа говорилось, что Младич вошёл в финальную фазу жизни, а смерть могла наступить в любое время.

Что известно о смерти Ратко Младича

Ратко Младич скончался, находясь под стражей в Нидерландах. Последние годы он фактически постоянно нуждался в медицинской помощи.

В мае 2026 года сын генерала Дарко Младич сообщал, что его отец перенёс инсульт и был доставлен из тюрьмы в гражданскую больницу Гааги. Семья неоднократно просила разрешить ему продолжить лечение в Сербии.

Последнее такое ходатайство защита подала 18 августа 2026 года. Адвокаты просили перевести Младича в больницу или учреждение паллиативной помощи в Сербии, чтобы рядом с ним могла находиться семья.

Однако 20 августа председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Грасиела Гатти Сантана отказала в досрочном освобождении. В решении отмечалось, что состояние Младича быстро ухудшилось, медицинская помощь уже была сосредоточена прежде всего на облегчении страданий, а смерть ожидалась в ближайшее время. Суд при этом пришёл к выводу, что необходимые паллиативные условия ему могут обеспечить и в Нидерландах.

Кто такой Ратко Младич

Ратко Младич — сербский генерал, бывший командующий Главным штабом Войска Республики Сербской и одна из ключевых военных фигур Боснийской войны 1992–1995 годов.

Согласно материалам Международного трибунала по бывшей Югославии, он родился 12 марта 1942 года в районе Калиновика на территории современной Боснии и Герцеговины. Младич получил военное образование в Белграде и сделал карьеру в Югославской народной армии.

После начала распада Югославии он участвовал в боевых действиях в Хорватии, а в мае 1992 года возглавил Главный штаб Войска Республики Сербской. На этой должности он руководил военными операциями боснийских сербов во время войны в Боснии и Герцеговине.

Ратко Младич возглавлял Главный штаб Войска Республики Сербской во время Боснийской войны 1992–1995 годов. Фото © AP Photo/Michael Stravato, File

Ратко Младич и Сребреница

Имя Ратко Младича прежде всего связано с событиями в Сребренице в июле 1995 года.

После перехода анклава под контроль сил боснийских сербов произошли массовые убийства боснийских мусульман. По данным международных организаций, погибли или пропали без вести около восьми тысяч человек. Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН квалифицировали события в Сребренице как геноцид.

Россия выступает против закрепления такой трактовки событий на уровне ООН. В 2015 году Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сребренице, а в мае 2024 года проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, установившей 11 июля Международным днём памяти и поминовения событий в Сребренице. Российская сторона заявляла, что документ носит политизированный и антисербский характер, а односторонняя трактовка событий способна препятствовать примирению в регионе.

Ратко Младич был признан международным трибуналом виновным по ряду обвинений, связанных с событиями после захвата Сребреницы, в том числе по пункту, квалифицированному судом как геноцид, а также в преследованиях, убийствах и насильственном перемещении населения.

События июля 1995 года стали одним из центральных эпизодов судебного процесса над Ратко Младичем. Фото © AP Photo/Darko Vojinovic, File

За что Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению

Международный трибунал по бывшей Югославии предъявил Младичу первые обвинения ещё в 1995 году.

Суд признал генерала виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения. Среди них:

преступления в Сребренице, квалифицированные судом как геноцид;

преследование, убийства, депортация и насильственное перемещение населения;

преступления против человечности;

террор и незаконные атаки на гражданское население Сараево;

захват сотрудников ООН в заложники.

22 ноября 2017 года Младича приговорили к пожизненному заключению.

Жительница Республики Сербской размещает плакаты в поддержку Ратко Младича. Надпись на них гласит: «Ты наш герой». Фото © AP/ТАСС

В июне 2021 года Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов оставила приговор в силе.

При этом по отдельному обвинению в геноциде, касавшемуся преступлений в ряде муниципалитетов Боснии и Герцеговины в 1992 году, Младич был оправдан.

Как Ратко Младич скрывался и был арестован

После войны Ратко Младич долгие годы оставался на свободе. Международный трибунал разыскивал его, а задержание генерала стало одним из наиболее громких эпизодов международного розыска фигурантов дел о войнах в бывшей Югославии.

26 мая 2011 года Младича арестовали в Сербии. Через пять дней, 31 мая, его передали в следственный изолятор ООН в Гааге.

Таким образом, между первым обвинением и задержанием прошло около 16 лет.

Судебный процесс завершился пожизненным приговором в 2017 году. Окончательным он стал после рассмотрения апелляции в 2021-м.

Каким было здоровье Ратко Младича перед смертью

Проблемы со здоровьем у Младича наблюдались много лет. В последние годы состояние резко ухудшилось.

По словам его семьи, он переносил инсульты, практически перестал самостоятельно передвигаться и длительное время находился под наблюдением врачей. В мае 2026 года после очередного ухудшения его доставляли в гражданскую больницу.

Особенно тяжёлым состояние стало летом 2026 года. Согласно опубликованному судом решению от 20 августа, к середине августа врачи констатировали быстрое ухудшение общего состояния. Младич перешёл на уход, ориентированный преимущественно на комфорт и облегчение страданий. В медицинском заключении прямо говорилось, что смерть могла наступить в любой момент.

Через неделю, 27 августа 2026 года, стало известно о его смерти.

Ратко Младич: краткая биография

Дата рождения: 12 марта 1942 года.

Место рождения: район Калиновика, Босния и Герцеговина.

Кто: сербский генерал, кадровый офицер Югославской народной армии.

Должность: командующий Главным штабом Войска Республики Сербской.

Арест: 26 мая 2011 года в Сербии.

Приговор: пожизненное заключение в 2017 году.

Апелляция: окончательный приговор подтверждён в 2021 году.

Дата смерти: 27 августа 2026 года.

Возраст: 84 года.

Место смерти: Гаага, Нидерланды.

Частые вопросы о Ратко Младиче

Сколько лет было Ратко Младичу на момент смерти?

Ратко Младич умер в возрасте 84 лет. Согласно материалам Международного трибунала по бывшей Югославии, он родился 12 марта 1942 года.

Где умер Ратко Младич?

Младич умер в Гааге в Нидерландах, где находился под стражей и отбывал пожизненное заключение.

Какова причина смерти Ратко Младича?

Официальная непосредственная причина смерти на момент публикации не объявлена. Известно, что состояние Младича долгое время оставалось тяжёлым. Он переносил инсульты, а в августе 2026 года врачи констатировали финальную фазу жизни и перевели лечение на преимущественно паллиативный режим.

За что сидел Ратко Младич?

Ратко Младич был приговорён международным трибуналом к пожизненному заключению за преступления, совершённые во время войны в Боснии и Герцеговине. Среди эпизодов обвинения были события в Сребренице, которые суд квалифицировал как геноцид, а также преступления против человечности и нарушения законов и обычаев войны

Когда арестовали Ратко Младича?