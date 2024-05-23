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23 мая, 18:36

Вучич укутался в сербский флаг после принятия резолюции о Сребренице на ГА ООН

Вучич в сербском флаге. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александар Вучић

Вучич в сербском флаге. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александар Вучић

Президент Сербии Александр Вучич обернулся национальным флагом республики после одобрения резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА ООН). Политик также заявил, что гордится героическим сербским народом, который никогда не согласится на капитуляцию.

"Капитуляция для нас никогда не является вариантом! Горжусь свободной Сербией и героическим сербским народом!" — написал сербский политик в своих соцсетях и опубликовал фото с флагом.

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Напомним, сегодня состоялось заседание Генассамблеи ООН, на котором был принят проект резолюции по геноциду в Сребренице, несмотря на то что против него выступил целый ряд стран (в том числе Россия). Критики уверяют, что документ выглядит однобоким и политически заряженным, однако большинство проголосовало за резолюцию, внесённую Германией и Руандой. Как пояснил Life.ru эксперт по Балканам, резолюция ГА ООН ставит крест на существовании Боснии и Герцеговины.

Николь Вербер
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