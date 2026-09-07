В Белграде тысячи человек с криками «герой» проводили в последний путь Ратко Младича

Экс-командующий войсками боснийских сербов Ратко Младич обрёл последнее пристанище на Топчидерском кладбище в Белграде. Проститься с ним пришли десятки тысяч человек.

Собравшиеся аплодировали и выкрикивали слово «герой», когда гроб опускали в землю.

Сын покойного Дарко выразил благодарность каждому, кто решил проводить его отца. В завершение процессии военные Армии Сербии произвели троекратный ружейный залп.

До этого в храме Святого евангелиста Луки состоялось отпевание. Службу вёл патриарх Сербский Порфирий.

Гроб с телом покойного солдаты в полевой форме вынесли из церкви под колокольный звон и поместили в транспортное средство.

Затем траурная колонна проследовала к месту захоронения. Церемония прошла при большом скоплении людей.

Ратко Младич скончался 27 августа в возрасте 84 лет в тюремном блоке Гаагского трибунала в Нидерландах, где отбывал пожизненное заключение. Бывший командующий армией боснийских сербов (Войско Республики Сербской) являлся одной из ключевых фигур югославских войн 1990-х годов. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая осаду Сараева и события в Сребренице. В последние годы его здоровье резко ухудшилось: уже в декабре 2025-го семья сообщала о серьёзных проблемах, а весной 2026-го состояние стало критическим. В мае после признаков инсульта генерала перевели из тюрьмы в гражданскую больницу в Гааге, однако просьбы о лечении в Сербии были отклонены.

27 августа 2026 года Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов подтвердил смерть Младича в больнице в Гааге. Лидер «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал произошедшее спланированным убийством, что вызвало новый виток напряжённости вокруг наследия трибунала и отношения к осуждённому генералу в Республике Сербской.