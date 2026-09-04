Сын Ратко Младича заявил об убийстве генерала врачами в Гааге

Семья Ратко Младича считает, что экс-командующий армией боснийских сербов погиб в заключении из-за действий медперсонала. С таким утверждением выступил сын генерала Дарко Младич на встрече с журналистами в столице Сербии Белграде.

По его словам, к отцу в пенитенциарном учреждении применяли препараты, которые не были нужны для поддержания здоровья. Он полагает, что использование сильных обезболивающих стало причиной летального исхода.

Дарко Младич назвал произошедшее убийством. В его версии, трагедия стала результатом двух факторов: плохого ухода и осознанного назначения опиатов. Он отдельно подчеркнул, что именно это сочетание в итоге погубило бывшего военачальника.

Претензии адресованы Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов, который содержал осуждённого в Гааге. Родственники настаивают на том, что летальный исход нельзя считать естественным.

Теперь представители семьи намерены добиваться пересмотра обстоятельств его кончины. Они заявляют о необходимости установить точный перечень лекарств, которые вводились пациенту перед смертью.

Ратко Младич — бывший сербский военный деятель, генерал и начальник штаба Войска Республики Сербской в ходе Боснийской войны (1992–1995). Он получил известность как командующий, руководивший осадой Сараева и операцией в Сребренице, которая была квалифицирована международными судами как геноцид. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, приговорив к пожизненному заключению.

К концу 2025 года состояние генерала резко ухудшилось: в декабре его сын Дарко сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем. Весной 2026-го ситуация стала критической. 16 апреля семья Младича и сербские власти потребовали провести срочное медицинское обследование, а 2 мая после появления признаков инсульта генерала перевели из тюрьмы в гражданскую больницу в Гааге. Тем не менее 14 мая Гаагский трибунал отказал родственникам и защите в просьбе разрешить лечение в Сербии. 27 августа стало известно, что Младич умер в заключении. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов подтвердил, что он скончался в больнице в Гааге. Лидер правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал произошедшее спланированным убийством.