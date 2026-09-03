Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 15:41

Похороны Ратко Младича пройдут в Белграде 7 сентября

Обложка © Wikipedia / UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Обложка © Wikipedia / UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, скончавшийся в тюремной больнице в Гааге, будет похоронен в понедельник, 7 сентября, в Белграде. Об этом сообщает сербская газета Alo.

Церемония прощания с генералом состоится в субботу, 5 сентября, в Доме армии Сербии в центре Белграда. Похороны пройдут на Топчидерском кладбище, где уже захоронена дочь Младича Ана.

Ранее в четверг президент Сербии Александар Вучич сообщил, что тело генерала забрали из Гааги и оно прибудет в Белград 3 сентября. Власти Сербии ранее заявляли, что Младич будет похоронен со всеми государственными и воинскими почестями.

Эвтаназия и лишение лекарств: Что происходило с Ратко Младичем перед смертью в Гааге
Эвтаназия и лишение лекарств: Что происходило с Ратко Младичем перед смертью в Гааге

Ратко Младич получил пожизненный срок в ноябре 2017 года, а спустя четыре года апелляционная палата подтвердила приговор. К концу 2025-го состояние генерала резко ухудшилось: в декабре его сын Дарко сообщил о критических проблемах со здоровьем. Весной 2026 года ситуация обострилась. 16 апреля семья Младича вместе с властями Сербии потребовала срочного медицинского обследования, а уже 2 мая после появления симптомов инсульта генерала доставили из тюрьмы в гражданскую больницу Гааги. Однако 14 мая Гаагский трибунал отклонил просьбу родственников и защиты разрешить лечение в Сербии. 27 августа стало известно о смерти Младича в заключении. Международный механизм для уголовных трибуналов подтвердил, что он скончался в больнице в Гааге. Председатель правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал произошедшее спланированным убийством.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сербия
  • Ратко Младич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar