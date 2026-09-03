Похороны Ратко Младича пройдут в Белграде 7 сентября

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, скончавшийся в тюремной больнице в Гааге, будет похоронен в понедельник, 7 сентября, в Белграде. Об этом сообщает сербская газета Alo.

Церемония прощания с генералом состоится в субботу, 5 сентября, в Доме армии Сербии в центре Белграда. Похороны пройдут на Топчидерском кладбище, где уже захоронена дочь Младича Ана.

Ранее в четверг президент Сербии Александар Вучич сообщил, что тело генерала забрали из Гааги и оно прибудет в Белград 3 сентября. Власти Сербии ранее заявляли, что Младич будет похоронен со всеми государственными и воинскими почестями.