Похороны Ратко Младича пройдут в Белграде 7 сентября
Обложка © Wikipedia / UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, скончавшийся в тюремной больнице в Гааге, будет похоронен в понедельник, 7 сентября, в Белграде. Об этом сообщает сербская газета Alo.
Церемония прощания с генералом состоится в субботу, 5 сентября, в Доме армии Сербии в центре Белграда. Похороны пройдут на Топчидерском кладбище, где уже захоронена дочь Младича Ана.
Ранее в четверг президент Сербии Александар Вучич сообщил, что тело генерала забрали из Гааги и оно прибудет в Белград 3 сентября. Власти Сербии ранее заявляли, что Младич будет похоронен со всеми государственными и воинскими почестями.
Ратко Младич получил пожизненный срок в ноябре 2017 года, а спустя четыре года апелляционная палата подтвердила приговор. К концу 2025-го состояние генерала резко ухудшилось: в декабре его сын Дарко сообщил о критических проблемах со здоровьем. Весной 2026 года ситуация обострилась. 16 апреля семья Младича вместе с властями Сербии потребовала срочного медицинского обследования, а уже 2 мая после появления симптомов инсульта генерала доставили из тюрьмы в гражданскую больницу Гааги. Однако 14 мая Гаагский трибунал отклонил просьбу родственников и защиты разрешить лечение в Сербии. 27 августа стало известно о смерти Младича в заключении. Международный механизм для уголовных трибуналов подтвердил, что он скончался в больнице в Гааге. Председатель правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал произошедшее спланированным убийством.
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