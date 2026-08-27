Додик назвал смерть Ратко Младича в тюрьме в Гааге «спланированным убийством»

Смерть бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича в заключении в Гааге назвали спланированным убийством. Об этом в эфире телеканала Informer заявил глава правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Это действительно убийство, потому что всё указывало на плохое здоровье [Младича] и это был спланированный акт, который должен был привести к трагическому исходу», — сказал политик.

По его словам, состояние здоровья Младича было тяжёлым, и это, как он считает, привело к трагическому финалу.

Напомним, о смерти отца в тюрьме ООН в Гааге сообщил в четверг сын генерала Дарко. Ему было 84 года. В мае этого года он перенёс инсульт, тогда семья и адвокаты просили временно отпустить его на родину для лечения, но судья Грасиела Гатти Сантана отклонила эту просьбу. Младич был кадровым военным Югославской народной армии, а после распада Югославии возглавил Главный штаб армии боснийских сербов.