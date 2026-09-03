Тело Ратко Младича доставят из Гааги в Сербию вечером

Александар Вучич сообщил, что тело бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича доставят в Сербию в ближайшее время. По словам сербского лидера, тело уже забрали из Гааги и ожидают его прибытие в Белград поздно вечером.

«Насколько мне известно, тело уже забрали, и оно должно прибыть в Сербию поздно вечером», — заявил Вучич журналистам.

Других подробностей о дальнейших действиях после доставки тела пока не приводится.