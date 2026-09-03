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Опубликовано 3 сентября, 12:11

Тело Ратко Младича доставят из Гааги в Сербию вечером

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Александар Вучич сообщил, что тело бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича доставят в Сербию в ближайшее время. По словам сербского лидера, тело уже забрали из Гааги и ожидают его прибытие в Белград поздно вечером.

«Насколько мне известно, тело уже забрали, и оно должно прибыть в Сербию поздно вечером», — заявил Вучич журналистам.

Других подробностей о дальнейших действиях после доставки тела пока не приводится.

Эвтаназия и лишение лекарств: Что происходило с Ратко Младичем перед смертью в Гааге
Эвтаназия и лишение лекарств: Что происходило с Ратко Младичем перед смертью в Гааге

Ратко Младич получил пожизненный срок в ноябре 2017 года, а спустя четыре года апелляционная палата подтвердила приговор. К концу 2025-го состояние генерала резко ухудшилось: в декабре его сын Дарко сообщил о критических проблемах со здоровьем. Весной 2026 года ситуация обострилась. 16 апреля семья Младича вместе с властями Сербии потребовала срочного медицинского обследования, а уже 2 мая после появления симптомов инсульта генерала доставили из тюрьмы в гражданскую больницу Гааги. Однако 14 мая Гаагский трибунал отклонил просьбу родственников и защиты разрешить лечение в Сербии. 27 августа стало известно о смерти Младича в заключении. Международный механизм для уголовных трибуналов подтвердил, что он скончался в больнице в Гааге. Председатель правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал произошедшее спланированным убийством.

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Наталья Демьянова
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