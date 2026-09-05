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Опубликовано 5 сентября, 10:50

«Увидели процесс убийства»: Сын Младича рассказал о фентаниле в гаагской тюрьме

Сын Младича заявил, что генералу перед смертью давали фентанил

Ратко Младич. Обложка © ТАСС / EPA / Jerry Lampen

Ратко Младич. Обложка © ТАСС / EPA / Jerry Lampen

Бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу за несколько месяцев до смерти начали давать фентанил после двух перенесённых инсультов. Об этом в интервью RT рассказал его сын Дарко Младич.

По его словам, семья узнала об этой терапии не сразу. К тому моменту состояние генерала серьёзно ухудшилось: после второго инсульта он почти перестал говорить и уже не мог сам подробно рассказать близким о лечении.

«Только когда нас уведомили, что ему начали давать фентанил, мы тогда стали глубже это исследовать и увидели, что фактически происходит процесс убийства», — заявил Дарко Младич.

«Последнее решение было людоедским»: МИД России обвинил Гаагу после смерти Младича
«Последнее решение было людоедским»: МИД России обвинил Гаагу после смерти Младича

Ранее Life.ru рассказывал, что ООН начала отдельное расследование обстоятельств смерти Ратко Младича в Гааге. Проверку начали сразу после его кончины, а судья Иэн Бономи посетил тюремное медицинское учреждение и госпиталь.

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Александра Мышляева
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