«Увидели процесс убийства»: Сын Младича рассказал о фентаниле в гаагской тюрьме

Бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу за несколько месяцев до смерти начали давать фентанил после двух перенесённых инсультов. Об этом в интервью RT рассказал его сын Дарко Младич.

По его словам, семья узнала об этой терапии не сразу. К тому моменту состояние генерала серьёзно ухудшилось: после второго инсульта он почти перестал говорить и уже не мог сам подробно рассказать близким о лечении.

«Только когда нас уведомили, что ему начали давать фентанил, мы тогда стали глубже это исследовать и увидели, что фактически происходит процесс убийства», — заявил Дарко Младич.

Ранее Life.ru рассказывал, что ООН начала отдельное расследование обстоятельств смерти Ратко Младича в Гааге. Проверку начали сразу после его кончины, а судья Иэн Бономи посетил тюремное медицинское учреждение и госпиталь.