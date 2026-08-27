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Регион
27 августа, 18:42

ООН начала расследование обстоятельств смерти Ратко Младича в тюрьме

Ратко Младич. Обложка © EPA/ТАСС

Ратко Младич. Обложка © EPA/ТАСС

Обстоятельства смерти бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича станут предметом отдельного расследования. Провести его распорядилась председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Грасиэла Гатти Сантана, сообщили в организации.

Расследование поручено судье Иэну Бономи. Гатти Сантана воспользовалась полномочиями, предусмотренными статутом Механизма и правилами содержания заключённых.

Параллельно свою проверку уже начали власти Нидерландов. После смерти Младича они запустили предусмотренные национальным законодательством процедуры, а врача-консультанта подразделения ООН по содержанию под стражей уведомили о случившемся.

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Напомним, 27 августа стало известно о смерти генерала Ратко Младича в заключении, после чего Международный механизм официально подтвердил, что он умер в больнице в Гааге. Позже адвокат Драган Иветич рассказал, что последние дни Младич находился в тюремном госпитале ООН и защита до самого конца пыталась добиться его перевода в Сербию. Глава правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик уверен, что это было спланированное убийство.

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Юлия Сафиулина
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