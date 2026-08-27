ООН начала расследование обстоятельств смерти Ратко Младича в тюрьме

Обстоятельства смерти бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича станут предметом отдельного расследования. Провести его распорядилась председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Грасиэла Гатти Сантана, сообщили в организации.

Расследование поручено судье Иэну Бономи. Гатти Сантана воспользовалась полномочиями, предусмотренными статутом Механизма и правилами содержания заключённых.

Параллельно свою проверку уже начали власти Нидерландов. После смерти Младича они запустили предусмотренные национальным законодательством процедуры, а врача-консультанта подразделения ООН по содержанию под стражей уведомили о случившемся.