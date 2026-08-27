Гаагский трибунал подтвердил смерть Ратко Младича

Младича задержали в Сербии в мае 2011 года и вскоре доставили в Гаагу. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению, а в 2021-м апелляционная палата оставила этот вердикт в силе.

Здоровье Младича ухудшалось в последние месяцы. В апреле власти Сербии и семья генерала попросили провести ему срочное медицинское обследование после предполагаемого инсульта — к тому моменту он уже практически не мог самостоятельно двигаться. Спустя несколько дней сын генерала Дарко рассказал о дальнейшем ухудшении состояния отца: Младичу было трудно говорить и самостоятельно менять положение в постели, а для его осмотра в Гаагу направили сербских кардиолога и невролога. В начале мая состояние вновь ухудшилось — генерала госпитализировали из тюрьмы в гражданскую больницу Гааги с симптомами инсульта. Семья неоднократно добивалась возможности продолжить его лечение в Сербии.