Гаагский трибунал подтвердил смерть Ратко Младича
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Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич скончался в больнице в Гааге, подтвердил Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ).
После случившегося медицинского сотрудника Следственного изолятора ООН незамедлительно уведомили. Власти Нидерландов начали предусмотренные местным законодательством стандартные процедуры и расследование обстоятельств смерти.
Кроме того, председатель МОМУТ судья Грасиела Гатти Сантана распорядилась провести полноценную отдельную проверку. Заняться расследованием обстоятельств смерти Младича поручено судье Иэну Бономи.
Младича задержали в Сербии в мае 2011 года и вскоре доставили в Гаагу. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению, а в 2021-м апелляционная палата оставила этот вердикт в силе.
Здоровье Младича ухудшалось в последние месяцы. В апреле власти Сербии и семья генерала попросили провести ему срочное медицинское обследование после предполагаемого инсульта — к тому моменту он уже практически не мог самостоятельно двигаться. Спустя несколько дней сын генерала Дарко рассказал о дальнейшем ухудшении состояния отца: Младичу было трудно говорить и самостоятельно менять положение в постели, а для его осмотра в Гаагу направили сербских кардиолога и невролога. В начале мая состояние вновь ухудшилось — генерала госпитализировали из тюрьмы в гражданскую больницу Гааги с симптомами инсульта. Семья неоднократно добивалась возможности продолжить его лечение в Сербии.
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