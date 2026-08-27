«Последнее решение было людоедским»: МИД России обвинил Гаагу после смерти Младича

МИД России выразил соболезнования семье бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича и возложил ответственность за произошедшее на Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что последние десять лет жизни генерал провёл в заключении в Гааге. В Москве считают, что во время отбывания наказания его права нарушались, в том числе в вопросах получения медицинской помощи.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в заявлении министерства.

Особое внимание МИД обратил на неоднократные отказы освободить тяжело больного Младича по гуманитарным основаниям. Его семья и защита добивались возможности продолжить лечение за пределами гаагской тюрьмы.

«Последнее из людоедских решений было вынесено буквально на днях», — подчеркнули в ведомстве.

В Москве заявили, что МОМУТ как преемник Международного трибунала по бывшей Югославии несёт всю полноту ответственности за случившееся. В 2017 году Младича приговорили к пожизненному заключению, признав виновным по десяти пунктам обвинения, включая геноцид в Сребренице и военные преступления.

27 августа Life.ru сообщил о смерти Ратко Младича в Гааге, где он отбывал пожизненное заключение. Весной состояние генерала резко ухудшилось, а семья и адвокаты добивались его временного освобождения для лечения в Сербии.