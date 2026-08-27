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27 августа, 17:02

Не отпустили даже перед смертью: Младич в последние дни находился в тюремном госпитале ООН

Ратко Младич в последние дни находился в тюремном госпитале ООН

Ратко Младич. Обложка © ТАСС / АР

Ратко Младич. Обложка © ТАСС / АР

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, вероятно, скончался в тюремном госпитале ООН в Гааге. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Драган Иветич.

Юрист рассказал, что секретариат Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов уведомил защиту о смерти Младича в заключении. По имеющейся у Иветича информации, перед смертью генерал находился в госпитале при следственном изоляторе ООН, если только в течение дня его не успели перевести в другое учреждение. Адвокат уточнил, что речь идёт не о полноценной гражданской больнице, а именно о тюремной.

В последние дни жизни защита пыталась добиться срочного освобождения Младича по гуманитарным основаниям. Адвокаты хотели перевезти его в Сербию, где он мог бы получать медицинскую помощь рядом с семьёй и общаться на родном языке.

«В последние дни его жизни защита добивалась срочного гуманитарного освобождения, чтобы он мог получить помощь в конце жизни в Сербии — в медицинском учреждении, способном обеспечить надлежащее лечение и постоянное присутствие семьи, с возможностью общения на родном языке», — сообщил адвокат.

По словам Иветича, специалисты, консультировавшие защиту, считали такой вариант более подходящим для последних дней жизни генерала. Однако Международный механизм ходатайства об освобождении не удовлетворил.

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Младича приговорили к пожизненному заключению в ноябре 2017 года, а в июне 2021-го апелляционная палата оставила приговор в силе. В декабре 2025 года его сын Дарко сообщил о критическом ухудшении здоровья отца. Уже 16 апреля 2026-го семья генерала и власти Сербии попросили провести срочное медицинское обследование, а 2 мая после симптомов инсульта Младича увезли из тюрьмы в гражданскую больницу Гааги. 14 мая Гаагский трибунал отказал семье и защите в просьбе отпустить его для лечения в Сербии. Последнее ходатайство об освобождении адвокаты подали 18 августа, но спустя два дня получили отказ, а 27 августа стало известно о смерти Младича в заключении. Информацию подтвердил Международный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ), подчеркнув, что Ратко скончался находясь в больнице в Гааге, Нидерланды.

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Юлия Сафиулина
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