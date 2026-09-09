Вучич объявил о выборах в парламент Сербии 25 октября

Президент Сербии Александр Вучич объявил о проведении досрочных парламентских выборов 25 октября. Для этого 9 сентября он намерен распустить Скупщину (парламент). Об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала RTS.

«Сообщу решение об этом завтра, точно в 12.00 (13.00 мск). Выборы будут проведены 25 октября», — сказал Вучич.

До этого правительство Сербии направило президенту официальное предложение о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении голосования. Теперь Вучич должен оформить соответствующие решения указами.

Выборы пройдут раньше установленного срока. На них Сербская прогрессивная партия намерена выдвинуть Вучича кандидатом на пост главы правительства. Руководство политической силы поддержало кандидатуру в начале сентября.

После голосования Вучич рассчитывает на сохранение нынешнего политического курса страны. Он также заявил о намерении продолжать движение Сербии к членству в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что Сербская прогрессивная партия определилась с кандидатурой на пост премьер-министра перед парламентскими выборами. Главный совет политической силы единогласно поддержал Александра Вучича и поставил его во главе списка «Александр Вучич — Объединённая Сербия». Решение приняли на заседании партии в Нише.