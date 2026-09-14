Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября
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Президент Сербии Александр Вучич намерен сложить полномочия 27 сентября. Об этом он заявил, выступая в эфире телеканала Pink.
«27 числа я сложу с себя полномочия президента», — сказал сербский лидер.
После отставки Вучич планирует участвовать в кампании перед внеочередными парламентскими выборами уже как обычный гражданин.
Напомним, ранее стало известно, что Вучич готовится покинуть пост президента Сербии. Он может продолжить политическую карьеру во главе правительства. Второй президентский срок политика истекает в 2027 году, а баллотироваться на третий подряд срок ему не позволяет Конституция страны. 9 сентября Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы на 25 октября, хотя очередное голосование ожидалось только в 2027-м.
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