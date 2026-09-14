Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября

Напомним, ранее стало известно, что Вучич готовится покинуть пост президента Сербии. Он может продолжить политическую карьеру во главе правительства. Второй президентский срок политика истекает в 2027 году, а баллотироваться на третий подряд срок ему не позволяет Конституция страны. 9 сентября Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы на 25 октября, хотя очередное голосование ожидалось только в 2027-м.