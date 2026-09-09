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Опубликовано 9 сентября, 15:30

Политолог назвал следующего президента Сербии после Вучича

Политолог Попов допустил избрание Аны Брнабич президентом Сербии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan, © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan, © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич может стать следующим президентом страны после ухода Александра Вучича. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказал политолог Вадим Попов.

«Полагаю, что новым президентом станет Ана Брнабич — проверенный и абсолютно лояльный Вучичу кадр», — заявил эксперт.

По словам Попова, Брнабич в случае отставки Вучича должна временно исполнять обязанности главы государства, что делает её наиболее вероятным преемником. Шансы председателя Конституционного суда Владана Петрова и ректора Белградского университета Владана Джокича политолог оценил как значительно меньшие.

Попов также заявил, что смена президента не должна привести к разрыву отношений Белграда с Москвой. По его словам, Вучич после ухода с поста продолжит работу в правительстве и не допустит резкого изменения политического курса.

Кроме того, политолог отметил зависимость Сербии от российских ресурсов и заинтересованность страны в сохранении тесного сотрудничества с Россией. По его оценке, Белград поэтому вряд ли откажется от уже действующих преимуществ в отношениях с Москвой.

Хитрая комбинация Вучича: Аналитик выдал реальные мотивы досрочного голосования в Сербии
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Ранее президент Сербии Александр Вучич распустил Народную скупщину и назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября. На голосовании он возглавит список Сербской прогрессивной партии и, в случае её победы, станет кандидатом на пост премьер-министра.

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Дарья Денисова
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