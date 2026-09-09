Политолог назвал следующего президента Сербии после Вучича

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич может стать следующим президентом страны после ухода Александра Вучича. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказал политолог Вадим Попов.

«Полагаю, что новым президентом станет Ана Брнабич — проверенный и абсолютно лояльный Вучичу кадр», — заявил эксперт.

По словам Попова, Брнабич в случае отставки Вучича должна временно исполнять обязанности главы государства, что делает её наиболее вероятным преемником. Шансы председателя Конституционного суда Владана Петрова и ректора Белградского университета Владана Джокича политолог оценил как значительно меньшие.

Попов также заявил, что смена президента не должна привести к разрыву отношений Белграда с Москвой. По его словам, Вучич после ухода с поста продолжит работу в правительстве и не допустит резкого изменения политического курса.

Кроме того, политолог отметил зависимость Сербии от российских ресурсов и заинтересованность страны в сохранении тесного сотрудничества с Россией. По его оценке, Белград поэтому вряд ли откажется от уже действующих преимуществ в отношениях с Москвой.

Ранее президент Сербии Александр Вучич распустил Народную скупщину и назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября. На голосовании он возглавит список Сербской прогрессивной партии и, в случае её победы, станет кандидатом на пост премьер-министра.