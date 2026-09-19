Более 15 спецмашин: Огромный кортеж Зеленского во время поездки попал на видео

Кортеж Владимира Зеленского из более чем 15 автомобилей попал на видео во время его поездки по западным регионам Украины. На распространившиеся в соцсетях кадры обратило внимание украинское издание «Страна.ua».

Огромный кортеж Зеленского. Видео © «Страна»

«В процессии более 15 спецавтомобилей», — говорится в публикации издания.

Видео было снято 18 сентября, когда Зеленский находился на западе страны. В Ивано-Франковской области в этот день прошёл первый саммит «Карпатской восьмёрки» — нового формата сотрудничества Украины с Румынией, Сербией, Польшей, Словакией, Чехией, Австрией и Венгрией.

На саммит лично прибыли, в частности, президент Сербии Александр Вучич, президент Румынии Никушор Дан и премьер-министр Польши Дональд Туск. Остальные государства также были представлены на встрече, но не обязательно на уровне глав государств или правительств.

Ранее вопрос безопасности Зеленского комментировал военный эксперт Андрей Марочко. 31 августа он заявил со ссылкой на свои источники, что украинский лидер значительно усилил меры личной безопасности из-за опасений за свою жизнь. По словам Марочко, у Зеленского усилилось «параноидальное настроение».

«Страна.ua» также напомнила о большом кортеже Зеленского во время его визита в Австрию летом 2025 года. В соцсетях тогда распространялись кадры с перекрытием движения в Вене и её окрестностях на время проезда автомобильной колонны.

«Карпатская восьмёрка» (C8) — новый региональный формат сотрудничества, запущенный по инициативе Владимира Зеленского 18 сентября на первом саммите в Ивано-Франковской области. В него вошли Украина, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Чехия, Австрия и Сербия; к работе формата также привлекаются институты Евросоюза. Заявленные направления C8 — безопасность, энергетика, транспорт и логистика, трансграничная торговля, инвестиции и развитие Карпатского региона.