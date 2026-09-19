Трамп в Нью-Йорке проведёт массу встреч, но только не с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп составил график контактов на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, однако украинский коллега Владимир Зеленский в этих планах не значится. По сведениям осведомлённых источников агентства «Общественное. Новости», организация их совместного диалога в настоящий момент остаётся под вопросом.

Постоянный представитель Вашингтона Майк Уолтц раскрыл список тех, с кем хозяин Белого дома проведёт переговоры. В перечень вошли премьер-министры Великобритании и Японии, а также исполняющая обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес.

Отдельное внимание республиканец уделит Ближнему Востоку. В его расписании значатся консультации с первыми лицами государств Персидского залива, включая представителей Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Омана и Кувейта.

Главные политические дебаты международного уровня развернутся в нью-йоркской штаб-квартире с 22 по 26 сентября, а также 28 числа. В событии примут участие ключевые мировые политики и руководители дипломатических ведомств. Интересы Москвы на масштабном дипломатическом форуме представит министр иностранных дел Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию.