Лавров анонсировал встречу с Рубио на Генассамблее ООН

Сергей Лавров встретится с госсекретарём США Марко Рубио на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом глава МИД РФ сообщил во время посольского круглого стола по украинскому урегулированию.

«У меня запланирована с ним встреча, с госсекретарём Рубио в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи», — проинформировал он.

Другие детали предстоящей встречи министр пока не раскрыл. Ожидается, что контакты на высоком уровне продолжатся в рамках общей дипломатической повестки.

Напомним, предыдущая встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио произошла на полях мероприятий АСЕАН в Маниле 23 июля. Тогда госсекретарь США сообщил, что на встрече с министром иностранных дел России обсуждались не только вопросы, связанные с Украиной. Рубио отметил, что стороны затрагивали и другие темы. Какие именно дополнительные вопросы поднимались, госсекретарь США не уточнил. Однако он охарактеризовал беседу как «хороший и честный разговор».