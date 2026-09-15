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Опубликовано 15 сентября, 10:06

Лавров анонсировал встречу с Рубио на Генассамблее ООН

Марко Рубио и Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / FAZRY ISMAIL

Марко Рубио и Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / FAZRY ISMAIL

Сергей Лавров встретится с госсекретарём США Марко Рубио на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом глава МИД РФ сообщил во время посольского круглого стола по украинскому урегулированию.

«У меня запланирована с ним встреча, с госсекретарём Рубио в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи», — проинформировал он.

Другие детали предстоящей встречи министр пока не раскрыл. Ожидается, что контакты на высоком уровне продолжатся в рамках общей дипломатической повестки.

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Напомним, предыдущая встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио произошла на полях мероприятий АСЕАН в Маниле 23 июля. Тогда госсекретарь США сообщил, что на встрече с министром иностранных дел России обсуждались не только вопросы, связанные с Украиной. Рубио отметил, что стороны затрагивали и другие темы. Какие именно дополнительные вопросы поднимались, госсекретарь США не уточнил. Однако он охарактеризовал беседу как «хороший и честный разговор».

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Юлия Сафиулина
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