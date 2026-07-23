Рубио: Встреча с Лавровым не ограничилась темой Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсуждались не только вопросы, связанные с Украиной. Об этом сообщил глава американского внешнеполитического ведомства.

«Мы обсуждали в том числе и другие вопросы», — сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов на 59-й конференции министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле.

Госсекретарь США не уточнил, какие именно дополнительные темы поднимались во время переговоров. Подробности встречи сторон также не раскрывались.

Ранее сенатор Григорий Карасин назвал встречу Лаврова и Рубио в Маниле полезным сигналом для США, отметив, что серьёзные результаты зависят от «трудно предсказуемого» Трампа, но надежда на урегулирование сохраняется. Он подчеркнул, что «дух Анкориджа» продолжает существовать, а информация, переданная Лавровым, должна помочь Вашингтону сделать выводы.