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Регион
23 июля, 08:38

Рубио: Встреча с Лавровым не ограничилась темой Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсуждались не только вопросы, связанные с Украиной. Об этом сообщил глава американского внешнеполитического ведомства.

«Мы обсуждали в том числе и другие вопросы», — сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов на 59-й конференции министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле.

Госсекретарь США не уточнил, какие именно дополнительные темы поднимались во время переговоров. Подробности встречи сторон также не раскрывались.

Закулисье дипломатии: о чём договорились Лавров и Рубио на встрече в Маниле
Закулисье дипломатии: о чём договорились Лавров и Рубио на встрече в Маниле

Ранее сенатор Григорий Карасин назвал встречу Лаврова и Рубио в Маниле полезным сигналом для США, отметив, что серьёзные результаты зависят от «трудно предсказуемого» Трампа, но надежда на урегулирование сохраняется. Он подчеркнул, что «дух Анкориджа» продолжает существовать, а информация, переданная Лавровым, должна помочь Вашингтону сделать выводы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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