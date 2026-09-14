Лавров обсудил будущее ООН с кандидатом на пост генсека Оларой Отунну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Оларой Отунну из Уганды. Об этом сообщили в МИД РФ.

Во время встречи Отунну представил российскому министру свою предвыборную программу. Лавров, в свою очередь, ознакомил кандидата с требованиями Москвы к претендентам на должность главы Всемирной организации.

Стороны также подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в международных делах.

Отунну был официально выдвинут Угандой на должность генсека ООН 24 июля. Ранее он занимал пост заместителя генерального секретаря организации и был специальным представителем по вопросу о детях и вооружённых конфликтах.

Выбор нового главы ООН станет одним из ключевых вопросов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи. Кандидатуру будущего генсека должен рекомендовать Совет Безопасности, после чего решение о назначении принимает Генассамблея. Нынешний глава организации Антониу Гутерриш завершит второй срок 31 декабря 2026 года.

Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН представит Лавров. Его выступление на общих прениях запланировано на 26 сентября.

Ранее кандидат на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки призвала Россию и Украину начать прямые переговоры. Встречу следует провести на площадке всемирной организации, заявила дипломат во время интерактивного диалога в ООН.