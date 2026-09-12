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Регион
Опубликовано 12 сентября, 15:06

Путин назвал Устав ООН основой международного права

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Отношения между государствами должны строиться на принципах Устава ООН, с учётом интересов всех участников и без вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели.

«В целом, по большому счёту, мы исходим из приоритета международного права, из того, что в основе его лежит Устав Организации Объединённых Наций», — отметил российский лидер.

По словам главы государства, Москва придаёт особое значение сохранению и укреплению центральной роли ООН в мировых делах. Путин подчеркнул, что нормы международного права не должны использоваться отдельными странами или группами государств в собственных интересах. Устав ООН также нельзя подменять никем не утверждёнными правилами, добавил президент.

Путин заявил о формировании нового миропорядка в рамках БРИКС
Путин заявил о формировании нового миропорядка в рамках БРИКС

Ранее на саммите российский лидер призвал расширить представительство стран Глобального Юга в Совете Безопасности ООН. По его мнению, структура организации должна учитывать современные мировые реалии.

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Юрий Лысенко
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