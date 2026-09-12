Путин назвал Устав ООН основой международного права

Отношения между государствами должны строиться на принципах Устава ООН, с учётом интересов всех участников и без вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели.

«В целом, по большому счёту, мы исходим из приоритета международного права, из того, что в основе его лежит Устав Организации Объединённых Наций», — отметил российский лидер.

По словам главы государства, Москва придаёт особое значение сохранению и укреплению центральной роли ООН в мировых делах. Путин подчеркнул, что нормы международного права не должны использоваться отдельными странами или группами государств в собственных интересах. Устав ООН также нельзя подменять никем не утверждёнными правилами, добавил президент.

Ранее на саммите российский лидер призвал расширить представительство стран Глобального Юга в Совете Безопасности ООН. По его мнению, структура организации должна учитывать современные мировые реалии.