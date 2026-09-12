Путин назвал Устав ООН основой международного права
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Отношения между государствами должны строиться на принципах Устава ООН, с учётом интересов всех участников и без вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели.
«В целом, по большому счёту, мы исходим из приоритета международного права, из того, что в основе его лежит Устав Организации Объединённых Наций», — отметил российский лидер.
По словам главы государства, Москва придаёт особое значение сохранению и укреплению центральной роли ООН в мировых делах. Путин подчеркнул, что нормы международного права не должны использоваться отдельными странами или группами государств в собственных интересах. Устав ООН также нельзя подменять никем не утверждёнными правилами, добавил президент.
Ранее на саммите российский лидер призвал расширить представительство стран Глобального Юга в Совете Безопасности ООН. По его мнению, структура организации должна учитывать современные мировые реалии.
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