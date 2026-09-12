Путин: Страны глобального Юга должны быть шире представлены в Совбезе ООН

Страны Азии, Африки и Латинской Америки должны получить более широкое представительство в Совете Безопасности ООН. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на саммите БРИКС в Индии.

По мнению российского лидера, расширение Совбеза помогло бы повысить эффективность Организации Объединённых Наций и учесть интересы государств Глобального Юга. Путин призвал страны БРИКС совместно укреплять центральную роль ООН в мировой политике. Президент противопоставил этот подход попыткам отдельных государств заменить международное право «порядком, основанным на правилах».

«Даёт сбой вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов», — констатировал глава государства. При этом Устав ООН он назвал ключевым источником международного права.

Сейчас в Совет Безопасности входят 15 государств. Россия, Китай, США, Великобритания и Франция имеют статус постоянных членов и право вето, ещё десять стран избираются Генеральной Ассамблеей ООН на два года.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении Нарендры Моди разработать в рамках БРИКС десять инициатив по реформированию глобального управления. Премьер Индии считает, что государства Глобального Юга первыми сталкиваются с последствиями мировых кризисов, но почти не влияют на принимаемые решения.