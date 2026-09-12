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Регион
Опубликовано 12 сентября, 10:53

Вместо «сада» и «джунглей»: Путин сделал заявление о будущем мира

Путин выступил за новый миропорядок вместо деления стран на «сад» и «джунгли»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Формирование многополярного мира сталкивается с сопротивлением со стороны стран, которые привыкли к прежней системе международных отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Индии.

По словам российского лидера, однополярная модель, которая долгое время существовала в мире, постепенно уходит в прошлое, а влияние новых центров силы растёт.

«Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном Юге и Востоке», — заявил Путин.

Президент отметил, что всё больше государств стремятся самостоятельно отстаивать свои национальные интересы и участвовать в решении международных вопросов. При этом, по словам Путина, переход к новой системе сопровождается противодействием со стороны тех, кто придерживается прежних подходов к устройству мира.

«Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли», да и жить за чужой счёт», — сказал российский лидер.

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Он также заявил о необходимости совершенствования ключевых международных экономических организаций — МВФ, Всемирного банка и ВТО. Путин уверен, что эти структуры создавались в условиях, которые существенно отличались от нынешних политических и экономических реалий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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