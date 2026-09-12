Экономический центр мира сместился от стран «Большой семёрки» к БРИКС, а приведённые Владимиром Путиным цифры отражают изменение глобального баланса сил. К такому выводу пришли авторы итальянского издания L’Antidiplomatico (AD), комментируя выступление президента России на саммите объединения.

«Центр тяжести мировой экономики сместился, и цифры, какими бы холодными они ни были, не лгут. Они объективно отражают реальность», — говорится в статье.

Поводом стали слова Путина о сокращении экономического влияния G7. Российский лидер сообщил, что за последние пять лет доля стран БРИКС в мировом ВВП превысила 40%, тогда как показатель «Большой семёрки» составил 29%.

По мнению авторов материала, экономические показатели в данном случае нельзя отделять от геополитики. Рост влияния БРИКС, как следует из публикации, сопровождается формированием нового баланса сил в международных отношениях.

Издание также обратило внимание на подход Москвы к торговому сотрудничеству. В Кремле считают соглашения между странами одним из наиболее эффективных способов стабилизировать международные отношения в период высокой напряжённости, отмечается в статье.

Высказывание прозвучало на XVIII саммите БРИКС в Нью-Дели. В мероприятии участвуют лидеры стран объединения, которые обсуждают мировую экономику, торговлю, расчёты в национальных валютах и реформирование международных институтов. 11 стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия и Саудовская Аравия) обеспечили почти половину прироста мировой экономики за последние пять лет, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе своей речи.