Путин призвал к реформе МВФ, ВТО и Всемирного банка

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости совершенствования ключевых международных экономических организаций — МВФ, Всемирного банка и ВТО.

Выступая на саммите БРИКС в Нью-Дели, российский лидер отметил, что эти структуры создавались в условиях, которые существенно отличались от нынешних политических и экономических реалий.

«Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации», — сказал Путин.

По его словам, существующие механизмы с трудом адаптируются к ситуации, когда центр мировой деловой активности всё больше смещается в сторону развивающихся рынков. Президент отметил, что изменение роли этих стран требует обновления международных экономических правил и институтов.

Саммит БРИКС стартовал в Нью-Дели. В рамках встречи лидеры стран-участниц затронут вопросы международного сотрудничества и дальнейшее развитие объединения. Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Это первый визит китайского лидера в Индию за семь лет. Он объявил, что Китай возьмёт на себя председательство в БРИКС в 2027 году.