Многие страны БРИКС близки к мировоззрению России и понимают ошибки европейских лидеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

«Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», — сказал он, отвечая на вопрос, разделяют ли страны БРИКС позицию России.

Представитель Кремля добавил, что в подходах этих стран могут быть определённые нюансы. Он подчеркнул, что для России главное — это видение нашего президента.

Ранее итальянское издание, комментируя выступление Владимира Путина в Индии, пришло к выводу, что экономический центр мира сместился от «Большой семёрки» к БРИКС. Там отметили, что приведённые российским лидером цифры объективно отражают изменение глобального баланса сил.