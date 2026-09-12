Песков: Многие страны БРИКС понимают ошибки европейских властей
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Многие страны БРИКС близки к мировоззрению России и понимают ошибки европейских лидеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.
«Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», — сказал он, отвечая на вопрос, разделяют ли страны БРИКС позицию России.
Представитель Кремля добавил, что в подходах этих стран могут быть определённые нюансы. Он подчеркнул, что для России главное — это видение нашего президента.
Ранее итальянское издание, комментируя выступление Владимира Путина в Индии, пришло к выводу, что экономический центр мира сместился от «Большой семёрки» к БРИКС. Там отметили, что приведённые российским лидером цифры объективно отражают изменение глобального баланса сил.
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