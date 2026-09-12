Путин прибыл в конгресс-центр «Бхарат Мандапам» на саммит БРИКС
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Президент России Владимир Путин прибыл в конгресс-центр «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Российского лидера у входа встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Политики обменялись долгим рукопожатием, этот протокольный момент попал в объективы камер. После встречи с индийским премьером Путин направился в комнату ожидания перед началом заседания лидеров стран объединения в узком составе.
Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели. В рамках встречи лидеры стран-участниц обсудят вопросы международного сотрудничества и дальнейшее развитие объединения. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Это первый визит китайского лидера в Индию за семь лет.
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