Путин прибыл в конгресс-центр «Бхарат Мандапам» на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл в конгресс-центр «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Российского лидера у входа встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Политики обменялись долгим рукопожатием, этот протокольный момент попал в объективы камер. После встречи с индийским премьером Путин направился в комнату ожидания перед началом заседания лидеров стран объединения в узком составе.

Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели. В рамках встречи лидеры стран-участниц обсудят вопросы международного сотрудничества и дальнейшее развитие объединения. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Это первый визит китайского лидера в Индию за семь лет.