Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию на саммит БРИКС
Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС, сообщает телеканал NDTV, показавший кадры приземления китайского лайнера. Это первый визит китайского лидера в Индию за семь лет.
Самолёт сел на базе ВВС республики Палам. Согласно программе индийского МИД, после заседания глав государств БРИКС он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди для двусторонних переговоров. Отношения Нью-Дели и Пекина начали налаживаться после визита Моди в Китай в 2025 году на саммит ШОС в Тяньцзине.
После этой встречи страны возобновили прямые авиарейсы и трансграничную торговлю, прерванные после столкновений в Гималаях в 2020 году. Отношения резко обострились в мае 2020 года после противостояния военных в Восточном Ладакхе. После серии переговоров стороны начали постепенный отвод подразделений из спорных районов.
Напмним, самолёт Ил-96 Владимира Путина приземлился на базе ВВС Индии Палам в Нью-Дели, где пройдёт саммит БРИКС. Это уже второй визит российского лидера на эту базу в 2026 году, после встречи он уехал в кортеже на Aurus. Саммит продлится до 13 сентября, его первый день посвящён двусторонним отношениям и встречам с прибывшими лидерами, а вместе с Путиным в Индию прибудут Оверчук, Лавров, Ушаков и Орешкин.
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