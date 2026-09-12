Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию на саммит БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС, сообщает телеканал NDTV, показавший кадры приземления китайского лайнера. Это первый визит китайского лидера в Индию за семь лет.

Самолёт сел на базе ВВС республики Палам. Согласно программе индийского МИД, после заседания глав государств БРИКС он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди для двусторонних переговоров. Отношения Нью-Дели и Пекина начали налаживаться после визита Моди в Китай в 2025 году на саммит ШОС в Тяньцзине.

После этой встречи страны возобновили прямые авиарейсы и трансграничную торговлю, прерванные после столкновений в Гималаях в 2020 году. Отношения резко обострились в мае 2020 года после противостояния военных в Восточном Ладакхе. После серии переговоров стороны начали постепенный отвод подразделений из спорных районов.